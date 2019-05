Lo ha fatto con Violeta a Supervivientes! Fabio Colloricchio super bollente all'Isola dei Famosi spagnola

L’ex tronista diFabio Colloricchio pare sia il protagonista assoluto di “”, l’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi. Dopo vari giorni di corteggiamento non hanno resistito e Colloricchio ehanno avuto un rapporto con tanto di urla di piacere. In una clip che sta facendo il giro del web, si vedono i due avvinghiati sotto l'occhio attento delle telecamere. La spagnola ha anche lasciato in diretta il fidanzato, per viversi appieno la nuova storia d'amore... e non ha perso tempo!

