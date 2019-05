La nuova fidanzata di Fabio Rovazzi è la youtuber Kokeshi

Fabio Rovazzi è uno dei volti più conosciuti della tv, oltre ad essere uno dei cantanti più seguiti, i cui brani totalizzano milioni di visualizzazioni. Per qualche anno è stato fidanzato con la modella, ma adesso ha trovato una nuova fiamma, la. Beccati dal, per le strade di Milano, i due si godono i primi momenti d'amore.

È la prima volta che Fabio e Karen si mostrano pubblicamente in maniera così intima. Come precisato dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, i due condividono la passione per l’arte e per i tatuaggi, ma hanno in comune anche una conoscenza Vip. L’attuale agente di Karen Casiraghi è infatti Fedez, ex amico e collega dell’interprete di Andiamo a comandare. Il Fabio e Karen si conoscono dunque da qualche anno, ma solo da poco la loro amicizia si è trasformata in qualcosa di più.

