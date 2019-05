Vorrei cancellare intervista Pamela Prati! Mara Venier e la macchia su Domenica in

Mara Venier parla per la prima volta dellee fa dichiarazioni molto forti dopo quell'intervista a Domenica in che ha sollevato il polverone mediatico sul fidanzamento inesistente tra la showgirl e questo uomo mai esistito in verità : “Più che delusa, vorrei rimuovere totalmente l’intervista che ho fatto a Pamela Prati. Mi sono sentita presa in giro e anche responsabile. Perché è accaduto tutto dopo quell’intervista di marzo. E ancora non so quale sia la verità. Vorrei stendere il classico velo pietoso”.

“La Prati mi ha tirato una sòla, mi sono già comprata il vestito ed il cappello. Mi ha detto che mi dava la partecipazione a mano. Sto ancora ad aspettà”, aveva detto qualche settimana fa sempre a Domenica In.

