Parlino gli anziani, non Pamela Prati! La showgirl a Chi l’ha visto a parlare di truffe

Una notizia che ha suscitato molti dubbi e polemiche su una stranissima vicenda dove ancora non è stata fatta chiarezza.ospiterà domani sera a “per sviscerare l’argomento “” dal punto di vista delle. Fanpage ha chiesto all’Onorevole, segretario della, se sia giusto continuare a utilizzare i soldi del canone pubblico per dare spazio alla soubrette su un tema così scottante.

"Il servizio pubblico, per sua natura, ma anche le altre televisioni, dovrebbero sentire altre persone non Pamela Prati: anziani, stranieri, persone comuni che tutti giorni subiscono truffe di ogni genere, online, telefoniche" dichiara Anzaldi sul modo in cui il servizio pubblico dovrebbe affrontare il tema delle truffe. Sull'intervista a "Chi l'ha visto?" spiega "Posso per adesso solo appellarmi a bloccarla, se l'intervista dovesse rivelarsi tendenziosa. Federica Sciarelli è una delle giornaliste migliori che ha la Rai, quindi io mi appello per adesso al buonsenso. Mi auguro che la cosa non sia pagata. Ma in ogni caso la trovo una deriva trash, e non trovo giusto che una tematica così scottante sia affrontata così".

Infine, spiega l'idea che si è fatto dell'intera vicenda: "Come la leggo io, è solo una cosa per fare ascolti e la Rai ha preso questo andazzo altalenante da tempo. Ma non è chiaro se questa lotta agli ascolti sia senza se e senza ma. [...] Oggi portano la Prati a Chi l'ha visto per gli ascolti, e domani li fanno perdere? Perché?"

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...