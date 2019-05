Ero diventata sex-dipendente! Le debolezze di Jada Pinkett-Smith

Nel podcast "",spiega di aver sviluppato nel corso del tempo una forte dipendenza alla. Il suo era un modo di cercare di colmare un vuoto dovuto a una infelice relazione con gli uomini: "".

Il matrimonio con Will Smith dura da 22 anni e sembrava non fosse destinato a durare: "Sono andata sull'altare piangendo, io non ero d'accordo all'idea di "Finché morte non ci separi". Erano tutte le regole, tutte le idee legate al matrimonio che mi spaventavano. Su tutto quello che ti è permesso di fare e di non fare, tutte le convenzioni sull'essere moglie in cui non mi ci trovavo."

