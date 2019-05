L’Unitalsi festeggia i 90 anni di attività ed è festeggiata con un concerto di livello nazionale a Marina di Carrara

“Omaggio a Maria” così si chiama il concerto di musica sacra perfesteggiare la ricorrenza dei 90 anni dell’Unitalsi Toscana organizzato .dalla sottosezione di Massa dell’Unitalsi (Unione Nazionale ItalianaTrasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali) per domenica2 giugno alle ore 17 nella chiesa della Sacra Famiglia di Marina diCarrara, l’ingresso è libero. Nutrito il gruppo di volontari con in testaFrancesco Mandorli. “Siamo molto orgogliosi che anche la sottosezionedi Massa festeggi questa importante traguardo – spiega presidentedella sottosezione apuana Germano Mutti – che non è solamentesimbolico, ma rappresenta la conferma che le attività messe in campodalla nostra associazione sono di grande rilevanza per gli ammalati, peri disabili, per le famiglie in difficoltà, per i meno fortunati, soprattuttograzie all'impegno di tutte le persone che volontariamente offrono il lorotempo, e non solo, a servizio degli altri.

“Abbiamo organizzato il concerto con il titolo “Omaggio a Maria”, nonsolo in onore agli eventi avvenuti a Lourdes e negli altre localitàmariane, ma anche per ringraziare la Sua amorevole e maternapresenza con la quale sempre accompagna le nostre attività e per lequali ci riempie delle Sue grazie e benedizioni. Nell’iniziativa siamoriusciti a coinvolgere – e per questo li ringraziamo sentitamente –importanti artisti locali di livello nazionale ed internazionale, i qualihanno accettato il nostro invito per questa speciale serata: GiorgioGiuseppini, basso, Riccardo Lio, tenore, Stefania Mettadelli, organo.Come è noto Giorgio Giuseppini cantante lirico che, dopo il battesimoalla Scala, ha calcato i più importanti teatri del mondo, dagli Stati Unitial Giappone, dal Messico alla Cina, sì che potremo definirloambasciatore del nostro bel canto: tra i più prestigiosi il Covent Gardendi Londra, il Thèatre du Chatelet di Parigi, lo Staatsoper di Berlino, ilMetropolitan di NewYork e molti altri, anche se spesso in "copertura" deigrandi cantanti dell'epoca. Per i non addetti ai lavori " copertura"significa essere a disposizione per l'eventuale sostituzione in caso diimpedimento del cantante protagonista. Il 18 dicembre 2010 segnaun'altra tappa importante della sua carriera, avviene infatti che devesostituire nel Don Carlo, Ferruccio Furlanetto, un basso di famainternazionale impossibilitato a recitare.

L'interpretazione gli varrà ilconsenso della critica internazionale e il New York Times lo recensiràcome "valid professional (valido professionista)". Con la compagnia delMetropolitan andrà in tournèe a Tokio in Giappone per poi tornare inItalia dove l'Arena di Verona lo scrittura per sei stagioni consecutive.Qui interpreterà Ramfis nell'Aida diretta da Placido Domingo, Ferrandonel Trovatore regia di Franco Zeffirelli e Frère Laurent in Giulietta eRomeo regia di Francesco Micheli; ed ancora: i palcoscenici dell'OperFrankfurt (Filippo II del Don Carlos), del Thèatre des Champs-Elisées(Don Basilio nel Barbiere di Siviglia) , la Royal Opera House di Muscat(Timur nella Turandot e Banco nel Macbeth). E' del 2015 invece unaimportanCentre For The Performte tourné in Cina. Il National Arts diBeijing lo vede impegnato nel ruolo di Ramfis nell'Aida diretta da ZubinMehta e nell'Alvise Badoero nella Gioconda diretta da Daniel Oren. InItalia all'Opera di Firenze interpreta Sparafucile nel Rigoletto diretto daZubin Mehta. E tutt’oggi Giuseppini è in tournè in tutto il mondo ma nondimentica Massa. Riccardo Lio è un Tenore, nato a Massa . Hastudiato canto con la soprano Alida Berti, con la quale staperfezionando la tecnica vocale e ampliando il repertorio, siacameristico-liederistico che operistico.

In particolare, sta studiando eperfezionando i ruoli principali di Elisir d’amore (Nemorino), Traviata(Alfredo) e Bohème (Rodolfo). Negli ultimi anni ha seguito masterclasscon i Maestri Marco Balderi (direttore d’orchestra di famainternazionale) e Bruno Nicoli (direttore di Palcoscenico al Teatro allaScala di Milano). Attualmente sta svolgendo un’intensa attivitàconcertistica sia come tenore solista sia nei concerti lirici. La Prof.ssaStefania Mettadelli si è diplomata in Pianoforte presso l'Istituto Musicale'Luigi Boccherini' di Lucca sotto la guida della pianista Francesca Costae si è in seguito perfezionata con il M° L. Bartelloni e la Prof.ssaR. Bottai. Svolge attività concertistica in Italia (Roma, Basilica di SantaPrassede ' Torino, rassegna 'Organalia' ' Como ' Monza, 'Vesprid'Organo in Duomo' ' Cremona ' Rovigo ' Venezia, 'FestivalInternazionale Callido' ' Parma ' Reggio Emilia, rassegne 'Soli DeoGloria' e 'Musica intorno al fiume' ' Modena, rassegne 'Armonie fraMusica e Architettura', 'Note nel Romanico', 'ArmoniosaMente' 'Bologna, 'Itinerari Organistici nella Provincia di Bologna' ' La Spezia 'Genova ' Imperia ' Lucca, 'Sagra Musicale Lucchese' ' Pisa ' Pescia 'Abbazia di Vallombrosa ' Collegiata di Cortemaggiore ' Santuario diPaola, ecc.) ed all'estero (Austria ' 'Festival Organistico di Salisburgo','Liszt, the Progressive 2011'/Eisenstadt, Germania ' 'FürstenfelderOrgelmatineen'/Monaco, Spagna ' Rassegna Internazionale della'Semana de musica religiosa' di Aviles /Asturie) sia come solista che invari gruppi cameristici (con tromba, flauto, oboe, corno, sassofono,violino, pianoforte, voce), formazioni corali ed orchestrali.

Al termine del concerto sarà celebrata la S.Messa di ringraziamentopresieduta dal Vescovo Giovanni. Invitiamo, pertanto, tutta lacittadinanza a partecipare a questo speciale e raro evento ad ingressolibero.”Mutti spiega ancora che: “per portare avanti le nostre moltepliciattività, abbiamo lanciato un appello alle persone vogliono impegnarsinel volontariato e che mettano a disposizione qualche ora del propriotempo per rendersi disponibili a portare avanti le nostre azioni. Sonosoprattutto i giovani che possono fare molto anche a favore di tanti lorocoetanei disabili per accompagnarli nelle più svariate iniziative.L’Unitalsi ha da sempre il proposito di sensibilizzare i volontari anche aldi fuori del semplice pellegrinaggio, affinché portino la loro esperienzanella vita di tutti i giorni.“Infatti, nei progetti della nostra associazione èmolto pressante quello di creare un nuovo gruppo di giovani impegnatinel volontariato, su cui fare affidamento anche in futuro per proseguirele attività di tutti i giorni, per contribuire all’incremento delle attività afavore dei più bisognosi e per elaborare nuove iniziative al servizio deglialtri. Anche quest’anno, siamo impegnati nei pellegrinaggi, in aereo opullman, a Lourdes con partenze a giugno, luglio e settembre e aLoreto, con partenze ad agosto.

Per informazioni sul volontariato e sulleiniziative, è possibile prendere contatto al numero di cellulare3356834188. Ricordo che Il pellegrinaggio è il cuore dell’UNITALSI.Lourdes con la grotta di Massabielle, in particolare, sono la genesi dellastoria di carità e di servizio che anima la missione dell’Associazione sindal 1903. Oltre 115 anni fa il giovane nobile Giovanni Battista Tomassi,affetto da artrite deformante irreversibile, decise di dare vitaall’UNITALSI dopo aver preso parte ad un pellegrinaggio a Lourdes ecapito, pur non avendo ottenuto alcuna guarigione, l’importanza delmessaggio mariano di conforto e speranza per chi soffre.L’intento delgiovane Tomassi, infatti, era quello di togliersi la vita nella città marianaqualora non avesse ricevuto alcuna guarigione. Il vero miracolo fuquello della fede, della speranza, dell’amore, del conforto e dellaserenità. Gli stessi sentimenti che ancora oggi accompagnano l’animodi chi partecipa ad un pellegrinaggio a Lourdes . La condivisione, che èlo stile di vita dell’UNITALSI - - conclude Mutti - ci porta a camminareinsieme ogni giorno anche quando il pellegrinaggio è finito.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...