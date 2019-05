Li investirò negli studi! I progetti di Alberto Urso, il vincitore di Amici 2019

, il cantante ha rilasciato una intervista al Corriere svelando qualche curiosità e progetto per il futuro, il ragazzo ha dedicato la vittoria delallae alla sua famiglia che si è sacrificata per lui, tra l'altro la passione della lirica è nata grazie a suo padre. Alberto è un ragazzo coi piedi per terra e ha intenzione di continuare a studiare e a crescere ; "".

Poi ha dichiarato che non gli dispiacerebbe l'eventualità di essere considerato un sex symbol: "No, sono uno a cui piace piacere. Mi prendo in giro per la panzetta, ma mi tengo in forma. Un cantante è come un atleta. Gioco a calcio con gli amici, ala destra. […] La partecipazione a ‘Ti lascio una canzone'? Ho imparato a conoscere il palco. Se mi riguardo vedo un ragazzino che doveva mangiare un po’ meno pasta".

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...