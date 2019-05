Non sono un uomo, sono una donna bella e forte! Imma Battaglia sulle critiche per l’abito da sposa

Dopo le critiche ricevute sui social per aver indossato un abito “da uomo” alle nozze con, in un’intervista esclusiva rilasciata asi sfoga e risponde a chi l’ha attaccata per aver scelto un paio di pantaloni al suo matrimonio. “Dietro a queste affermazione c’è l’omofobia – afferma l’attivista LGBT – Io non sono un uomo, io non mi vesto da uomo. Sono donna come voglio io e sarà sempre come voglio io”. "Sono caduti i modelli tradizionali uomo/donna nella moda - prosegue Imma Battaglia - Il look delle donne è un look forte che non è emulazione di quello maschile è un forte messaggio sulle personalità [...] Il ministro Giulia Buongiorno ha un look decisamente maschile eppure nessuno le ha mai detto che si veste da uomo".

E conclude "Io pago l'essere omosessuale, perché l'essere omosessuale vuol dire per forza che nella coppia ci debba essere una persona che deve fare la donna e una che deve fare l'uomo, senza capire che il tema è proprio la libertà, la libertà di espressione e la caduta degli stereotipi di genere".

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...