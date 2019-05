Lo spettacolo teatrale di Maurizio Stammati alla Villa Comunale di Formia in onore di Gerard Lutte

Dopo la musica, c'è stato anche un pò di teatro in questo spettacolo dedicato a Gerard Lutte, con l'ingresso di colui che per lo spettacolo è un maestro: Maurizio Stammati del Teatro Bertolt Brecht di Formiae l'ingresso in scena ha raccontato una delle sue storie predilette, quella di Fernando, un fornaio grande e grosso come una montagna, che quando passava lui, la sua ombra dava la sensazione della notte, un panettiere che gli piaceva infornare i cazzotti, un pane più piccolo di una pagnotta e più grande di un panino, e non c'era niente di più buono di un cazzotto con la mortadella.Ma la cosa che piaceva di più a Fernando era quella di andare a pesca con la sua adorata canna e quindi quando si recava lì, era come se diventasse un altro, e mentre pescava gli piaceva raccontare delle storie, e una di queste storie è quella di Pulcinella.

Arrivava con un carretto Pulcinella, che voleva mangiarsi una grande cosciotto di tacchino, ma sopratutto si era recato sotto la finestra della sua, come l'ha chiamata lui, "fidanzalata", ossia fidanzata Teresita per fargli una serenata ma è arrivato anche l'altro spasimante che lo aveva affrontato e Pulcinella lo aveva preso in giro, sfidandolo a duello per l'amore della bella Teresita. all'inizio Pulcinella, dopo aver avuto paura di combattere con spada e pistola, è stato preso a bastonate, ed è rimasto svenuto, ma poi approfittando del momento di distrazione del suo avversario, ha preso il bastone e lo ha picchiato selvaggiamente, vincendo il cuore della sua bella Teresita.

Maurizio Stammati ha continuato con un'altra narrazione di Fernando, che in una notte non certo bella ha visto delle stelle cadere da cielo, ma non erano splendenti, bensì esplodenti, erano bombe. la gente scappò sulle montagne rifugiandosi nelle grotte e siccome lui era grosso, lo mettevano a dormire legato in un tavolaccio nella cucina, e lui, qui in quella posizione a dormire. Poi la guerra fini, e la gente tornò in città felice e beata, ma arrivati nel paese, videro tutto distrutto e quindi con tutte le rovinehanno costruito una piazza, la piazza delle case morte dove un giorno arrivo della gente che fece tanta musica e con animali tutti strani, ossia il circo, e Fernando conobbe una persona eccezionale che era un domatore, ma non di belve feroci, ma bensì di un animale che gli ha creato più di qualche grattacapo nella sua educazione: la pulce acrobatica Lucilla,che si è esibita con grande gioia e con grande preoccupazione per il domatore,sbagliando a volta anche l'atterraggio su persone invece che dentro il suo cilindro.

Maurizio Stammmati ha voluto quindi, con uno spettacolo molto semplice, ma molto divertente e tutti, anche Gerard, si è divertito molto, d'altra parte era in suo onore per festeggiare questa onorificenza cittadina che il Comune gli ha voluto concedere, visto che Maurizio lo ha incontrato tempo or sonoe quell'incontro ha segnato il suo cammino di attore e regista teatrale.