È una vittima, valutiamo la circonvenzione d’incapace! Pamela Prati smentisce i debiti

A "" per la prima volta parla l'avvocato Irene Della Rocca,, che cerca di chiarire le incongruenze tra la confessione della ex soubrette e i fatti: "".

L'avvocato in un precedente comunicato ha sottolineato smentito le indiscrezioni relative ai presunti debiti di gioco che Pamela Prati avrebbe contratto in passato : "Con la presente nota, la scrivente avvocato Irene Dell Rocca, in qualità di legale di fiducia della signora Pamela Prati, smentisce ufficialmente quanto riportato nei giorni precedenti da diverse testate giornalistiche. La Signora Pamela Prati non ha contratto alcun debito di gioco, come d'altronde già dichiarato dalla stessa personalmente nella registrazione di Verissimo di giovedì 23 maggio u.s., prima della diffusione della notizia su suoi presenti debiti di gioco." La stessa Prati a Silvia Toffanin ha detto non avere nessun problema economico, che tutta la vicenda Mark Caltagirone (per quello che le riguarda) non ha nessun fine economico e che - tra l'altro - fra un pò andrà anche in merita pensione... quindi, almeno da quel punto di vista, è più che tranquilla.

