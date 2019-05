Vladimir Luxuria ha lasciato il Grande Fratello per celebrare un matrimonio gay

Vladimir Luxuria ha dovuto assentarsi per una giornata dalla Casa del GF2019 per un impegno preso precedentemente e qualche telespettatore a criticato le regole ormai troppo elastiche del reality, maaveva un motivo più che valido: ha celebrato aun matrimonio tra due donne, Sara e Laura.

A rivelarlo è una foto apparsa in rete, che mostra come Vladimir Luxuria si sia recata a Verona per unire civilmente due donne : “Verona, che è una città piena di cultura e di bella gente, oggi è capace anche di questo” ha pronunciato durante la cerimonia, a conclusione della quale Luxuria ha fatto ritorno nella casa del Grande Fratello, in attesa dell’ottava puntata in onda stasera 27 maggio su Canale 5.

