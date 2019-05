Gesù e quello strano dettaglio alle sue spalle! L'esultanza di Salvini scatena i social

vince le europee ma il post sudi esultanza scatena i fan per quello strano dettaglio che si nota alle sue spalle. Prima il video a Rai Tre con il crocifisso in mano : ". poi il post di esultanza :... E nel ringraziare gli elettori per il risultato della Lega, ha baciato il

“Ecco che fine ha fatto l’immagine di #Gesù: tra un #tapiro e un cappello #maga ‘Make America Great Again’. Nel deposito dei simboli utili selezionati a festeggiare il proprio successo. #ElezioniEuropee2019”. Lo scrive su Twitter Antonio Spadaro, direttore della Civiltà cattolica, commentando la foto di Matteo Salvini che festeggia la Lega primo partito.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...