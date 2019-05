ELIANA MICHELAZZO OSPITE A RADIO RADIO NELLA TRASMISSIONE " NON SUCCEDERA' PIU' " DI GIADA DI MICELI DICE LA SUA VERITA': MARK CALTAGIRONE NON ESISTE COME NON ESISTE SUO MARITO SIMONE COPPI , DIETRO TUTTE QUESTE FALSITA'C'E' SEMPRE LA STESSA PERSONA : “ IO SONO MALATA MENTALMENTE !! PAMELA PERRICCIOLO? E’ LEI CHE CONTROLLAVA TUTTO.. E HA ROVINATO PER 10 ANNI LA MIA VITA ..”

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...