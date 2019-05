Concerto dei Ladri di Carrozzelle alla Villa Comunale di Formia in onore di Gerard Lutte

Un concerto, quello che si è svolto nella Villa Comunale di Formia il 24 maggio, che è stato organizzato in onore di Gerard Lutte, che nella mattina dello stesso giorno ha avuto l'onore di essere insignito della cittadinanza onoraria di Formia. Un complesso, quello di Ladridi Carrozzelle, che sono un gruppo rock che suona con persone diversamente speciali, se si può usare questo termine, che hanno dato una loro interpretazione sul senso della musica. Un gruppo che fa della inclusione la sua particolare peculiare attività artistica, Schierati per la vita è il pezzo con cui hanno iniziato questo concerto, dando la possibilità a cui a tutti coloro che soffrono di particolari patologie che non si debbono abbattere perché la vita li sorride sempre, in quanto sono vivi. Hanno poi suonato una canzone che è di queste parti, Tu vuo fa l'ammericano, interpretato in chiave ironica e anche scherzosa, la terza canzone sempre con ironia scherzando tra di loro, La cooperativa, con cui è nato questo progetto, ossia l'Arcobaleno di Frascati, ha iniziato con persone la sagra della patologia Aria nuova sbrock, che è veramente una musica da sbroccati, che vuole dare allegria e spensieratezza a chi soffre di patologie. Dopo l'interruzione,dovuta alla esibizione delle "Scatole del Vento" diretto da Alessandro Parente, hanno ripreso il concerto mettendo in discussione con ironia e senso dello scherzo coloro che si occupano di malati particolari, che con gli psicofarmaci che prescrivono aquesto tipo di malati, possono fare veramente molto male e invece loro hanno inneggiato alla vita, mandando all'inferno la depressione e inneggiare alla vita e alla pazzia, quella sana che non fa male. Un altro brano, che riprende un classico del pop americano, lo hanno talmente stravolto da porte divertire e divertirsi a loro volta. Un altro brano, canzone 30 anni niente, la canzone Distrofighetto, dedicato agli ammalati di distrofia muscolari e ai fondatori della band, che è tratta da una pubblicità progresso o regresso, a seconda della ironia, sempre con un bel ritmo rock, prendendo in giro chi è veramente "figo"e che non si rende conto delle sofferenze degli altri.

Un altra parodia per ironizzare con una lingua come quella spagnola, ma che poi è stata interrotta per cantare un classico della canzone italiana, Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri. un altro brano, Diversi da chi, per far capire che la diversità è sempre un valore, ma purtroppo spesso non viene capita, una canzone molto melodica eallo stesso tempo anche delicata, cantata veramente con il sentimento e con l'allegria di questo gruppo veramente particolare. Un altro canto ha voluto sempre dare la dimensione gioiosa di questo gruppo, diversamente speciale, e alla fine sono stati presentati tutti i componenti del gruppo, anche volontari che partecipano a questo progetto, che hanno diverse disabilità ma che hanno tutti la gioia di vivere e hanno fatto realmente divertire il pubblico con la loro ironia e lo loro bravura musicale, tutto in onore del salesiano Gerard Lutte, che per una vita intera si è battuto per far si che i diritti dei più deboli fossero rispettati.