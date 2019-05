Concerto del gruppo di organetti La scatola del vento alla Villa Comunale di Formia

Un gruppo che non è nuovo nel panorama musicale del sud Pontino, "La Scatola del Vento" che è uno dei gruppi che il celebra suonatore di organetto di Ausonia Alessandro Parente,che da anni fa attività di insegnamento di questo strumento popolare,l'organetto, ricostruendo in questi anni la musica popolare della campagna e recentemente ha pubblicato un audio libro che si intitola "Storia di un antico suonatore di organetto" insieme a Moni Ovadia. Un concerto breve,composto di tre soli brani di questo complesso, dove giovanissimi e anche meno giovani hanno offerto un momento emozionante a coloro che si trovavano nella Villa Comunale a festeggiare in modo inconsueto il cittadino "onorario formiano" Gerard Lutte, che anche se non vede più tanto bene, comunque ci sente benissimo e ha ascoltato questo tipo di musica che richiama il valore della terra e nell'amore di difenderla,un pò come fa con i suoi ragazzi del Mojoca in Guatemala, dove risiede attualmente occupandosi dei ragazzi e ragazze di strada. Un amore delle tradizioni popolari e quindi la riscoperta di questo tipo di musica che fa di questa formazione orchestrale uno dei punti di riferimento per apprezzarla e dare un tipo di emozione particolare a coloro che l'ascoltano e la possibilità di ascoltare anche dei suoni di strumenti che fino a qualche tempo fa sembravano abbandonati e etno-musicologi come Parente e Ambrogio Sparagna hanno ricuperato dal possibile oblio a cui erano destinati in nome della modernità