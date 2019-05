Pamela Prati a Verissimo : Mai visto Mark Caltagirone, dovevo incontrarlo il giorno delle nozze. Ho paura

”, arriva la prevedibiledisul caso del finfo matrimonio con. In una lunga intervista, che andrà in onda domani a, Pamela si confessa a Silvia Toffan e finalmente mette fine alla vicenda surreale a cui milioni di italiani non hanno mai creduto : “”.

Nella precedente e brutta intervista rilasciata a 'Verissimo', Pamela Prati aveva mostrato a Silvia Toffanin una foto dell'inesistente Mark Caltagirone. "Potrebbe essere anche il cugino di Eliana Michelazzo", aveva ironizzato la conduttrice. Il settimanale 'Oggi' ha svelato l'identità dell'uomo immortalato nella foto, si tratta del manager Marco Di Carlo, che lavora nel mondo dello spettacolo e non è un volto sconosciuto nei corridoi Mediaset.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

Marco Di Carlo ha spiegato al settimanale ‘Oggi' di essere estraneo a quanto accaduto. Il manager non ha nulla a che vedere con Pamela Prati, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, né sa come siano entrate in possesso delle sue foto. Si è già rivolto a un avvocato per ricorrere alle azioni legali necessarie per tutelarsi: