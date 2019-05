Ti caccio dallo studio! Alessandro Cecchi Paone dà del fascista a Paolo Del Debbio

Volano gli stracci nello studio di "". Alessandro Cecchi Paone dà dele il conduttore non si mantiene: "". Poi l'allarme rientra con le scuse del conduttore: "".

Il motivo della lite parte dalla dichiarazione di Paolo Del Debbio, secondo cui tra "Fratelli d'Italia" e tra il "Partito comunista" non c'è molta differenza, Cecchi Paone li attacca: “Io li ringrazio, voglio ringraziarli perché loro ci ricordano perché è nata l'Europa. L'Europa è un grande amore dei liberali, socialisti e cristiani e nemico per fascisti e comunisti. L'Europa nasce per cancellare gli orrori fascisti e comunisti che hanno devastato il nostro continente nel Novecento. Non ci sono più deportati e perseguitati, è una grande bellissima opzione di libertà e serenità". Ma a quel punto, Paolo Del Debbio sale di tono: "Non lo ascolti, è fuori di melone".

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...