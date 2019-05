Social a tutti i costi? Heather Parisi e la foto mentre allatta i suoi gemelli

Il tema allattamento naturale suscita spesso accesi dibattiti. Heather Parisi è diventata nuovamente mamma a 50 anni - ha già due figlie grandi avute da un precedente matrimonio - e per festeggiare il compleanno dei suoiha pubblicato uno scatto di qualche anno fa che la ritrae mentre allatta i suoi bimbi appena nati: «», scrive su “Instagram” .

Un momento intimo, vissuto e condiviso da molte mamme, che non manca però di suscitare qualche critica. «Una cosa così privata messa sul web anche se bellissima è assurda», replica qualcuno. Ma il commento viene subito stroncato: «Assurdo è il tuo commento», «Per me questa foto è amore puro», replica qualcun altro.

