Ma alle donne chi ci pensa? Bambole sexy doll per i carcerati ... ecco la proposta dei Radicali

La proposta indecente... pare che il Parlamento presto si troverà a discutere su un'idea deiche punta a offrire momenti di intimità a coloro che, in, proprio non possono più permettersela. Fatto sta che in futuro nei carceri potrebbero entrare avvenenti “”, le, che l’industria a luci rosse ha reso oramai così simili agli umani da sembrare quasi reali.

L'idea sarebbe partita da Radio 24, durante la trasmissione “La Zanzara”, e i Radicali hanno subito raccolto l’invito e stanno studiando il progetto mettendo a punto uno speciale pacchetto legislativo da far votare a Camera e Senato. Questa discutibile o meno soluzione per i detenuti è già in uso nelle carceri americane dell’Arizona... Ma a questo punto la domanda è legittima ... alle donne chi ci pensa?

