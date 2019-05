Francesca Cipriani sui social attacca Valentina Vignali

La Cipriani è tornata all’attacco e su “” lancia una vera e propria bomba controLa scorsa settimana le due si erano incontrate faccia a faccia e avevano già litigato. Durante la diretta del realityha deciso di rispondere via twitter alla cestista: «Secondo Valentina Vignali io rischierei di “storpiarmi” con la chirurgia plastica e per lei che è già “storpiata di natura” cosa serve?? #gf16».

Durante la diretta della settima puntata del Grande Fratello 2019 è entrata in casa Vladimir Luxuria che parla un po’ con tutti e in particolare rivolgesi a Valentina Vignali le dice: «Usare un difetto fisico per insultarlo non è bello. In quel momento tu non stai insultando qualcuno. Stai definendo te stessa come una persona che ha pochi argomenti». La Vignali giustifica le sue parole dicendo di aver attaccato la Cipriani non perchè abbia qualcosa in contrario con la chirurgia estetica, ma secondo lei Francesca ne fa un uso tale «che rischia di storpiarsi».

