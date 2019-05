Il CEO di Sony Yoshida spiega i motivi della collaborazione con Microsoft

Il CEO Sony Kenichiro Yoshida approfitta dell’IR Day 2019(riunione con gli investitori sui risultati finanziari nell’anno fiscale 2018-2019) per spiegare il motivo dell’alleanza con Microsoft.Yoshida ha dichiarato quanto segue: “abbiamo lavorato con i servizi di streaming negli ultimi cinque anni e ci sono vari aspetti difficili da prendere in considerazione. La latenza della rete, per esempio, è un fattore che viene influenzato dalla distanza dei server dai giocatori ma se li posizioniamo in modo diverso per ridurre la latenza di un gruppo di utenti rischiamo di peggiorare i servizi di un altro gruppo. L’alleanza con Microsoft ci aiuterà a risolvere la sfida del processo di codifica e del modo in cui possiamo ridurre al minimo i tempi di compressione. In termini di tecnologia e servizi, ci sono vari aspetti che vorremmo approfondire con Microsoft, soprattutto in termini di soluzioni di streaming. Vorremmo procedere con una proficua collaborazione”.