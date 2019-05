Chiara Ferragni e la nuova gravidanza: cosa dichiara Fedez in una stories con suo figlio Leone

Gravidanza in arrivo per Chiara Ferragni?lo dichiara in una stories con suo figlio Leone che fa un gesto molto particolare. Chiara ha risposto tutta felice alla Stories con la quale Fedez le dice che Leone sta prevedendo una nuova“, ha scritto la fashion blogger, condendo il messaggio con tanti cuoricini… Segno che lei una nuova gravidanza la desidera?… ecco cosa hanno mostrato durante la stories su Instagram

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...