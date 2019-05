La mia infanzia in Russia è stata segnata dal terrore! Il ricordo di Natasha Stefanenko

La bella ex modellaha raccontato la sua infanzia vissuta nell'ansia e nel terrore di morire da un momento all'altro per colpa di una bomba atomica. Cresciuta durante la, non riusciva a dormire la notte per la paura. La confessione a Caterina Balivo nel talk show "Vieni da me", dove la Stefanenko ha ripercorso alcuni momenti della sua infanzia : "Io ho vissuto tantissimo tempo col terrore del bottone rosso. A scuola ci dicevano che prima o poi gli americani avrebbero spinto il pulsante della bomba atomica e ci avrebbero fatto tutti saltare in aria", ha spiegato Natasha.

“E' stato un periodo che non dimenticherò mai. Vivevo nel terrore. Dovevamo fare tutto quello che ci dicevano. Ad esempio non potevo portare orecchini, ci dicevano che essere belle non era giusto. Dovevamo essere tutte pecore”, ha proseguito l'ex modella.

