Partorisce su un Flixbus e l’aziende di trasporti regala alla bimba viaggi gratis fino a 18 anni

Fermata d’emergenza, una dolce emergenza, per un pullmanFlixbus: laè nata a bordo del bus, tra. Secondoquanto raccontato dal quotidiano, sua mamma era in viaggio suunpartito da Barcellona e diretto a Bruxelles, ma a circa metà deltragitto le si sono rotte le acque.Gli autisti del bus, alle 3.30 del mattino, hannoimmediatamente effettuato una fermata di emergenza presso una stazione diservizio situata a Ressons, nel dipartimento dell’Oise, poi hanno chiamato iservizi di emergenza e aspettato che tutto si concludesse per il meglio.

Ilparto è andato a buon fine e la neonata è stata trasferita insieme ai genitoriin un ospedale nella vicina Compiègne. Mamma e figlia sono in ottima salute. Per festeggiare illieto fine, l’azienda ha deciso di regalare alla bimba viaggi gratis fino allamaggiore età.

