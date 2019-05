La bombastica moglie de Icardi ha pubblicato sui social una foto che mette in mostra la sua trasformazione ... da bionda a castano scura. Un look nuovo che ha diviso il web e c'è chi pensa si tratti di una parrucca. Pare che dobbiamo dire addio alla biondissima, oggi il suo look è stato completamente stravolto e la prorompente argentina ha lasciato tutti a bocca aperta, soprattutto i tanti follower con i quali ha condiviso il nuovo look.

"I cambiamenti sono per i coraggiosi, i codardi non cambiano nulla .. Ciao morocha", con queste parole la bella Wanda Nara ha salutato i suoi fan su Instagram, postando 3 scatti che la immortalano con il nuovo colore, un castano deciso con riflessi rossi. Molti seguaci hanno però ipotizzato che si tratti di una parrucca, utilizzata per motivi di lavoro durante uno shooting fotografico... nei prossimi scatti lo scopriremo!

