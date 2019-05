Assumono una dog-sitter! Casey Brengle limona col fidanzato e gira svestita per casa

La storia di Casey Brengle, pizzicata mentre passeggia come mamma l'ha fatta in salotto, è diventata virale, tanto che la diretta interessata ha dovuto scrivere una “lettera aperta al mondo” via social. Rosie Brown e i suoi cari, una famiglia di South Bay in Florida, l’hanno assunta per accudire i loro cagnetti, Penny e Daisy, durante le tre settimane lontani da casa per il matrimonio di un cugino in Louisiana. Quello che non avrebbero mai immaginato l’hanno visto quando hanno guardato i filmati della loro “puppy cam”, le camere di sorveglianza che hanno installato in salotto per tenere d’occhio gli animali.

Nelle registrazioni, hanno notato Casey Brengle girare completamente nuda per casa. Ancora peggio quando l’hanno osservata baciarsi appassionatamente col fidanzato e poi entrare nella loro camera da letto. Non solo: nonostante i 315 dollari di compenso pattuiti, Casey non avrebbe neanche assolto al proprio dovere. Come riferito dalla signora Brown ad ABC 7, la dog-sitter sarebbe uscita in passeggiata per soli cinque minuti con Penny e Daisy, invece dei circa sessanta concordati all’inizio del suo incarico.

