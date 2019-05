Insultò Cecile Kyenge! La Cassazione conferma condanna a Borghezio

L’europarlamentare dellaè stato condannato per lepronunciate nel corso di una telefonata a un programma radiofonico. Adesso laha confermato in via definitiva la sentenza didall'odio razziale per. L'esponente leghista dovrà ora pagare mille euro di multa e risarcire 50 mila euro a, l’ex ministro dell'Integrazione nel governo Letta.

Al centro del processo, alcune frasi pronunciate da Borghezio durante la trasmissione radiofonica “La Zanzara” il 29 aprile 2013. L’europarlamentare uscente, infatti, si era espresso sulla nomina di Kyenge a ministro affermando, tra le altre cose, che "gli africani sono africani e appartengono a un'etnia molto diversa dalla nostra".

