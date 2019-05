Straniero incendia la sede dei vigili! Morte un'anziana e la sua badante

L'incendio nella, è stato arrestato il responsabile del gesto, uno. Drammatico il bilancio di un incendio sviluppatosi la scorsa notte nella sede della polizia municipale di, in provincia di. Due persone sono morte mentre altre 17 sono rimaste intossicate a causa di un rogo avvenuto intorno alle 2:40 all'interno dei locali della sede dei vigili urbani dell'Area Nord, situata in via Roma 6.

Secondo le prime informazioni, gli uffici avvolti dalle fiamme si trovano al piano terreno di uno stabile dove sono presenti anche alcune abitazioni. Il rogo ha sprigionato molto fumo che, in breve tempo, ha invaso gli appartamenti sovrastanti dove risiedono diverse famiglie. Le fiamme hanno provocato una violenta esplosione che ha coinvolto una abitazione situata al primo piano dello stabile. È in questa casa che si sono registrate le due vittime.

