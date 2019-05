E lucevan le stelle grande concerto dai Fratelli delle Scuole Cristiane in occasione dei festeggiamenti del III Centenario della morte di San Giovanni Battista de La Salle con il soprano Di Pippo e Friends.

“E lucevan le stelle” è questo il titolo del grande concerto che si terrà a Massa sabatoprossimo 25 maggio inizio ore21 nel teatro dei Fratelli delle Scuole Cristiane - Scuola“San Filippo Neri, viale Eugenio Chiesa 64 (accanto alla Chiesa della Misericordia edavanti a Piazza Garibaldi). L'evento in occasione dei festeggiamenti del III Centenariodella morte di San Giovanni Battista de La Salle, Fondatore dei Fratelli delle scuolecristiane . L’evento sotto il coordinamento del dinamico Fratel Alberto. Giovanni Battistade La Salle morì a Rouen il 7 aprile 1719 ed è stato un sacerdote, pedagogista e santo francese .

Fondatore della prima congregazione laicale della storiadella Chiesa cattolica, ha contribuito a standardizzare le pratiche dell' istruzione in Francia.Grande innovatore nel campo della pedagogia , ha scritto varie opere sulla missionedell'educazione: un catechismo , testi di "buone maniere" e vademecum per insegnanti estudenti. Divenne il catalizzatore e la fonte di molte altre congregazioni religiose dedicateall'educazione fondate nel XVIII e XIX secolo . È venerato come santo dalla Chiesacattolica . Il 25 maggio 1684 fondò la congregazione dei Fratelli delle scuole cristiane , ecominciò ad aprire scuole professionali , scuole domenicali e istituti per ragazzi di strada.Siaccorse allora che quello che mancava di più ai ragazzi erano dei maestri validi. De LaSalle pensò che quella del maestro dovesse essere una missione, e che gli educatori sidovessero dedicare esclusivamente ai propri studenti. Ideò quindi un nuovo tipo diinsegnante, un docente che prende i voti, cioè rinuncia a sposarsi e a formare una suafamiglia. Si mise quindi alla ricerca di giovani maestri, ai quali propose una forma di vitaconsacrata a Dio , pur rimanendo questi laici .

Per loro redasse una sorta di regola. Gettòcosì le basi per il futuro istituto dei Fratelli delle scuole cristiane , votato all'istruzione eall'educazione dei bambini dei ceti popolari. . i "Fratelli “ da lui fondati sono la primacongregazione religiosa maschile costituita esclusivamente da laici . Dopo la sua morte,l'istituto continuò a svilupparsi rapidamente in Francia e nel mondo intero. Mas torniamoall’evento di sabato prossimo.

La soprano Daniela di Pippo & Friends accompagnata daun'orchestra da camera eseguirà le più famose arie dell'Opera Lirica Italiana ed anche unomaggio al Maestro Ennio Morricone - Premio Oscar alla carriera febbraio 2007 - con“Dividi questo pane, dividi questo vino” da “ C’era una volta il West” – Terra mia . IntonateArie religiose e non. Con la soprano: Roberto Lucano – Violino,Silvano Scanziani -Oboe,Luigi Magistrelli – Clarinetto,Ivano Brambilla – Mandolino,Carlo Maria Arosio -Pianoforte. Queste le arie suonate e cantate dalla soprano”Mio caro Babbino” (Puccini) daaria Lauretta da “Gianni Schicchi”;“Quando men vo’soletta per la via”, (Puccini) la“Bohème”; “Sola, perduta,abbandonata” (Puccini) da aria “Manon Lescaut”; “Vissi d’arte,vissi d’amore” ” (Puccini) preghiera (Tosca), atto II , da “Tosca”; “un bel dì vedremo” ”(Puccini) aria (Butterfly), atto II, da “Madame Butterfly”; “Tu? Piccolo Iddio!Amore, Amoremio” (Puccini) aria (Butterfly), atto III, da “Madame Butterfly”;“Casta Diva” (Bellini) daaria(Norma), da “Norma”; “Ebben n’andrò lontana” (Catalani) ) romanza (Wally), atto I, da“la Wally”; “Racconto di Maddalkena” (Giordano) aria (Maddalena), da “Andrea Chenier”;“Voi lo sapete, o mamma” (Mascagni) romanza (Santuzza), da “La Cavalleria Rusticana”;“Voglio vivere così” (D’Anzi); “Tu che m’hai preso il cor” (Lehart) ) il paese del sorriso; “LaVergine degli Angeli” (Verdi) aria (Leonora), atto II, da “la Forza del Destino”; “Ave Maria”(Verdi) aria dall’opera “Otello”; “Ave Maria” (Palloni) alla mia Beata Maria; “O’ sole mio” (DiCapua); “I’ te vurria vasà” (Di Capua); “Core ‘ngrato” (Codiferro);”Torna a Surriento” (DeCurtis). Seguirà l’omaggio al Maestro Ennio Morricone - Premio Oscar alla carriera2febbraio 2007 - con “Dividi questo pane, dividi questo vino” da “ C’era una volta il West” –Terra mia.

Daniela di Pippo è un soprano lirico. Ha iniziato l’attività concertistica prestissimo,debuttando a Roma nel 1985. Ha partecipato a molte manifestazioni musicali, sia comesolista che in formazioni corali e cameristiche. Prediligendo le composizioni del nostrosecolo, si dedica alla musica contemporanea riscuotendo grandissimo successo, viste lesue doti vocali, anche nel repertorio leggero e nella musica da film. Ha registrato per laRAI musiche di Mozart e Pachelbel per soprano e orchestra. E’ membro fondatore delQuartetto Gonzaga, quartetto di solisti (cantus, altus, tenor, bassus) con cui esegue unrepertorio rarissimo tratto esclusivamente dai manoscritti del 1500 della Cappella Ducalesanta Barbara dei Gonzaga a Mantova. Concertista internazionale, considerata dallastampa americana la più bella voce di oggi della lirica italiana e dalla stampa francese “lanuova Divina “, ha effettuato le sue recenti tournèes dell’ultimo biennio a Malta, a Cipro, inCanada, in Francia (Parigi, Biarritz, Marmanne, Bordeaux, Carcassonne) , in Austria(Vienna e Salisburgo), in Germania (Dresda, Amburgo, Berlino e Lubecca), in Irlanda, inGiappone (Tokio), Emirati Arabi (Dubai ed Abu Dhabi) e in Messico dove, su invito delGoverno Messicano, Istituto Mexiquense de Cultura, ha cantato in recital anche per ilFestival Musicale Culturale Heroica di Tenango e per il Festival Internacional de Arte yCultura di Metepec. Nel dicembre 2002 ha vinto, quasi contemporaneamente, dueprestigiosi Concorsi Internazionale di lirica: il 4° Concorso Musicale Internazionale IsoleBorromee (I premio) e il 3° Concorso Internazionale di Musica Francesco Forgione (Ipremio). Nella primavera del 2010 ha tenuto un concerto in memoria del grande Direttored’Orchestra Francesco Molinari-Pradelli a Castenaso (BO) paese natale del Maestro.

Nella stagione 2014-2015, oltre al progetto di capillare diffusione dell’Opera Lirica in Italia(cento concerti all’anno) Daniela Di Pippo ha registrato ed inciso l’integrale delle musicheper soprano delle colonne sonore di E. Morricone, ed ha effettuato tournèe di recitals inGermania, Danimarca, Taiwan, Austria, Argentina, Stati Uniti; Emirati Arabi Uniti (su invitopersonale e gradita ospite dello sceicco Mansour nell’ottobre 2011 ha tenuto 3 concerticon l’orchestra privata del monarca nel Palazzo Reale) e, nuovamente, in Messico, inFrancia e in Canada; ha partecipato al Premio “ROSA” dell’Umbria ad Assisi presso ilteatro Lyric il 6 dicembre 2014.Di recente la Sig.ra Di Pippo ha tenuto dei concerti aBerlino ed a Cracovia, nei prossimi mesi effettuerà una tourneè che toccherà le principalicittà degli Stati Uniti.

