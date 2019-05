Era molto pronta a socializzare! Meghan Markle e quel flirt con Matt Cardle

Matt seguiva Meghan dal 2015 perché pensava che fosse davvero bellissima in “Suits”. Ma è rimasto sbalordito quando è stata lei a prendere l'iniziativa e a mettersi in contatto con lui, dicendo di essere una sua grande ammiratrice...

Prima di incontrare il, la Duchessa del Sussex passò un periodo in Inghilterra alla ricerca di un nuovo compagno, dopo aver divorziato dal primo marito. Voleva un uomo britannico e mise gli occhi sul cantante- vincitore nel 2010 della versione UK di “”- ma il loro primo e unico appuntamento andò malissimo. Sul Sun si legge che "”.

“ Matt non poteva credere che una star di Hollywood come Meghan potesse sapere chi era, quindi era molto lusingato. Hanno iniziato a chattare online per un bel po’ prima che lei gli suggerisse di incontrarsi ", ha aggiunto l’insider, lasciando intendere come alla Markle piaccia prendere l’iniziativa in amore. "Mi ha chiesto di parlare di uomini britannici interessanti. Mi ha confidato di aver recentemente divorziato da suo marito, e ora era single e molto pronta a socializzare” ha rivelato la giornalista, sottolineando quando Meghan insistesse nel voler conoscere solo uomini britannici.

