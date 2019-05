Milano: successo per le finali della Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League

Otto squadre da quattro diversi continenti e un montepremi di 275.000 $ per una competizione di risonanza globale che ha garantito a Milano un indotto di oltre mezzo milione di euro. Il 18 e 19 maggio, gli occhi di tutto il mondo sono rimasti puntati sul più grande evento esport di sempre mai organizzato in Italia: si è conclusa al Palazzo del Ghiaccio la finale internazionale della Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League, a vincere Team Empire, provenienti dalla RussiaSi è conclusa con la vittoria di Team Empire la finalissima della nona stagione della Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League, la competizione di portata globale dedicata al videogioco Rainbow Six Siege che ha visto i migliori atleti digitali da Asia-Pacifico, Europa, America Latina e America del Nord sfidarsi dal vivo per l’ambito titolo mondiale e un montepremi da capogiro di 275.000 $.