Il concerto Gran Gala' al Remigio Paone: intervento del sindaco Paola Villa

Prima di iniziare il concerto il sindaco di Formia Paola Villa ha rivolto un indirizzo di saluto ai presenti in sala :"Buonasera, un grazie all'organizzazione e Formia per la prima volta ha sposato questo connubio tra musica e siti storici. Quando ho letto la sua proposta dall'assessore ho pensato , ho immaginato queste passeggiate all'interno della città. E' vero che questa città ha tanto da fare, e questo anche con la musica in modo tale che non si pensi solo alla città cammini soltanto con le opere pubbliche ma cammini anche con l'arte e con la musica. Formia in realtà ha una grande tradizione con la musica . Sono molto contenta che la nostra amministrazione abbia sposato questo progetto. Sono molto, molto contento e spero che questa sia solo la prima , il primo evento e che ce ne siano altri anche così nell'anno, in modo tale che noi possiamo avere in momenti meno ricchi di eventi , perché così inizieremo un bel percorso . Grazie ,grazie veramente ."