Cristina Parodi hot a 54 anni! Le foto proibite del primo senza veli a Formentera

Lontana dalla tvsi gode il sole die sfoggia il primodella stagione 2019. La giornalista è partita per la consueta vacanza assieme alla famiglia ed è stata sorpresa dai paparazzi del settimanale Nuovo che l'hanno immortala in spiaggia mentre si spogliava, per rimanere a prendere la tintarella solamente col pezzo inferiore del suo. La Parodi a 54 anni ha sempre un fisico mozzafiato e sotto il sole si prende un momento di meritata pausa.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...