Ho bisogno di una Lamborghini! Arnold Schwarzenegger aggredito alle spalle con un calcio

è stato aggredito da un folle durante un evento in Sudafrica all'interno di una palestra scolastica. Ilpubblicato su You Tube mostra l'attore ed ex governatore della California mentre viene colpito alle spalle con un calcio volante da uno sconosciuto. La star di Hollywood 71enne stava riprendendo un gruppo di atleti alquando un uomo alle sue spalle si è lanciato in aria con un calcio volante in stile arti marziali colpendolo alla schiena.

"Pensavo di essere stato spinto dalla folla, cosa che accade molto spesso, mi sono reso conto che sono stato preso a calci quando ho visto il video come tutti voi. Sono solo contento che l'idiota non abbia interrotto il mio intervento su Snapchat" ha commentato l'ex governatore della California. Nessuna notizia sul ragazzo protagonista dell'aggressione, lo si è sentito soltanto urlare: «Aiutami, ho bisogno di una Lamborghini»

