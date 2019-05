Quella che sarà mia moglie! Eva Grimaldi sposa Imma Battaglia

oggi saranno unite in matrimonio. È il giorno in cui si coroneranno amore eterno dopo 8 anni di: "". Oggi è un giorno importante per la coppia simbolo del mondo. La festa, in un resort in campagna, alle porte di Roma sarà ricca di invitati, circa 230, e con cinque testimoni, tra cui, l'uomo con cui Eva Grimaldi ha avuto in passato una relazione.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...