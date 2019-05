Non vi vedevo terrorizzate, basta dire che sono plagiata! Pamela Prati alle ex amiche di agenzia

Pamela Prati attacca ancora quanti hanno avallato l’ipotesi che qualcuno, da dietro le quinte, abbia magistralmente – ma nemmeno tanto - orchestrato la storia del. “”. Difende ancora una volta, quindi, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, le agenti che in più occasioni, di fronte agli amici, ha definito “”.

L’ultimo post di Pamela : “Nessuno vuole mettere la parola fine a questa storia perché ci stanno facendo puntate su puntate, facendo ascolti” scrive la Prati, riferendosi alle trasmissioni televisive che hanno trattato il suo caso, da Live – Non è la D’Urso a Verissimo. Poi, a proposito di chi sostiene sia stata truffata dalle agenti, aggiunge: “Diffido chiunque a dire che io sia plagiata, che io non sia capace di intendere e di volere. Sono parole gravi che vanno usate con molta attenzione... Ogni giorno capisco di più che l’amicizia viene espressa solo per i like o per i cachet”.

