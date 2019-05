Un terribile incidente stamattina ha spezzato la vita di un ragazzo di 25 anni che è morto nella sua auto ribaltata mentre stava andando a lavoro. Lo schianto è avvenuto verso le 5.25 a Desenzano del Garda. Il giovaneè finito fuori strada probabilmente a causa dell'asfalto bagnato, il velivolo si è ribaltato e il giovane, titolare della nota, è rimasto intrappolato nelle lamiere. Immediati i soccorsi che non hanno potuto far niente per il ragazzo.

