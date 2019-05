Lega e violenta 16enne conosciuta su Facebook! Ai domiciliari scappa prima di andare in carcere

Aveva adescato unae, approfittando dell'ingenuità dell'adolescente, si era spacciato per un giovane poco più che ventenne... ma in realtà aveva 35 anni e dopo averla convinta a incontrarlo,l'uomo ha calato giù la maschera, aggredendola, legandola e abusando di lei. Poi avrebbe anche filmato l'intera scena con il cellulare ricattando la minore e minacciandola che lo avrebbe diffuso se lei non avrebbe esaudito le sue richieste.

Per quei terribili fatti - avvenuti nel 2016 - l'uomo è stato condannato dal Tribunale di Ferrara per violenza su minore ma la pena non potrà essere applicata perchè nel frattempo il responsabile è scappato dagli arresti domiciliari a cui era stato sottoposto e si è reso latitante. In attesa del processo a suo carico che si è concluso con la condanna a sette anni di carcere, per il 35enne era stata disposta la custodia cautelare ai domiciliari... ma prima di essere portato in carcere l'uomo ha pensato bene di non farsi trovare.

