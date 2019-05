La premiazione del premio Fargiorgio: introduzione della giornalista Antonia de Francesco

Antonia de Francesco, giornalista di Lazio TV del Sud Pontino, ha presentato il premio Fargiorgio che è arrivato alla XII edizione, che ha avuto due anni di sosta, e che ricorda la figura di un ragazzo che anni fa è morto in un incidente, un ragazzo che aveva la gioia di vivere e si interessava di arte e di musica. Un premio quest'anno che ha visto la presenza di due delle tre scuole medie di Formia, la Vitruvio Pollionee la Pasquale Mattej, e questo grande dolore dei genitori ha permesso di portare alla luce questo premio, giunto come si diceva prima alla XII edizione,e quindi gli studenti delle scuole medie si sono cimentati in questa kermesse artistica con dei determinati temi che sono stati dettati dalla commissione qualche mese fa e che gli studenti hanno eseguito molto bene, tanto che ci sono dei lavori veramente meritevoli ma purtroppo solo pochi potevano essere premiati in questo concorso per dare modo di esprimere la creatività pittorica.Chi ha fatto parte della commissione che ha esaminato i lavori sono stati il presidente della commissione l'architetto Salvatore Ciccone, l'artista Salvatore Bartolomeo, Renato Marchese, i coniugi Fargiorgio, gli autori di questo premio, gli assessori Carmina Trillino e Alessandra Lardo che non hanno avuto veramente un compito facile nel giudicare questi lavori, ma che comunque se la sono cavata abbastanza egregiamente dando dei criteri di valutazione nella individuazione dei lavori che poi sono stati premiati.