Sono innamorato! Rocco Fredella presenta la fidanzata, ma i fan lo criticano

Rocco Fredella ha trovato l'amore. L'ex cavaliere deldi '' ha pubblicato sui social le foto che lo ritraggono con la nuova fidanzata, la cui identità ha voluto preservare non rivelandone il nome. Ma i fan del programma di, però, non si sono congratulati con lui. Al contrario, lo hanno accusato di aver lasciato lo studio solo perché già fidanzato.

E lui ci tiene a precisare : "Vi rinfresco la memoria. Otto mesi di corteggiamento e sono stato preso in giro. Ho mandato via tantissime donne per amore. Sono stato sempre rispettoso di tutti e tutte. Sono uscito dalla disperazione vera. Trovo l'amore e voi mi criticate? Buona fortuna, devo stare bene io, me lo merito. Io sto benissimo, il cervello funziona e ne sono innamorato. Non ho altro da dire. È la mia vita, non la vostra, ok? Credevo che vi interessaste all'amore, sbagliavo. Io non avevo fuori nessuna, anzi ho rispettato pure il programma".

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...