Il commento dell'assessore Trillino sul festival PianoFormia dal 17 a l 19 maggio

Ecco cosa ha detto come suo commento l'assessore alla Cultura del Comune di Formia Carmina trillino riguardo il festival PianoFormia che si svolgerà dal 17 al 19 maggio: "Io credo che questo deve un imput affinchè vengono,utilizzo questa brutta parola ma è così, vengono messi in rete tutti gli altri siti che noi abbiamo. Penso adesso anche ad un festival che possa essere ambientato nei nostri borghi come Maranola, Trivio, Castellonorato; e penso a musica che sia di fronte al mare che possa essere nell'area archeologica Caposele. La domanda che mi è stata posta prima è perché non c'è la tomba di Cicerone, Non c'è la tomba di Cicerone per una questione diciamo logistica,abbiamo cercato di concentrare tutti i concerti all'interno dell'area urbana. è chiaro che se ci fosse una risposta positiva e se dovesse riscontrare un successo, il prossimo anno faremo anche una edizione sui borghi, perché credo che mettere musica sui nostri luoghi storici in cui noi alla fine ci raccogliamo, ci confrontiamo, ci incontriamo, credo che sia la risposta migliore che si possa dare e possa essere anche un attrattore nei confronti all'esterno, cioè, avere in un fine settimana musica di diversi temi, di diversi generi, di diversi tipi in siti dove è possibile visitarli, non vedo perché non sia possibilistico valorizzarli.

Una cosa che mi piace è che verranno utilizzati anche musicisti, giovani musicisti che vengono dall'Accademia e anche dalla scuola. questo io credo che sia un bel segnale perché io ho appena finito di fare un Contest di mettere in relazione con Emilio Casalini dove sono stati protagonisti i ragazzi delle scuole superiori, che hanno risposto all'invito fatto nel mese di ottobre, è evidente che sono loro i protagonisti nel contest perché attraverso dei progetti, delle idee che ne sono stati vincitrici tre, questi tre progetti poi verranno portati in Giunta e vedere se uno lo possiamo utilizzare e farlo adottare dal Consiglio Comunale,la risposta che i futuri cittadini danno attraverso l'impegno in prima persona di come vivono la città, di come la conoscono e di come anche vogliono viverci."