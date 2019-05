E' un'esperienza fantastica! Thelma, la mamma record di 6 gemellini i suoi bambini

A marzo inuna donna che si chiamaha dato alla lucenell'arco di pochissimi minuti. utti i bambini, quattro maschietti e due femminucce, sono nati con parto naturale: la mamma è entrata nella sala parto del Woman's Hospital alle 4.50 del mattino con un grosso pancione e ne è uscita 9 minuti dopo con sei figli. Il parto record è avvenuto tra lo stupore generale anche dei medici che avevano ricordato come le probabilità di partorire sei gemelli come accaduto per Thelma siano di una su oltre un miliardo.

Una delle piccole è già a casa. "La festa della mamma è stata, per me, un’esperienza fantastica”, ha raccontato la mamma-record... Mi sento molto fortunata ad avere dei bambini così belli. La festa della mamma è stata, per me, un’esperienza fantastica

