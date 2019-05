Aida è una milf top! Rocco Siffredi fa impazzire Nizar

Atmosfera piccante a "" quando arriva in studioche riesce con la sua simpatia, ad avere tutte le preferenze. Arriva poi il momento attesissimo, la sfera con Aida Nizar, la spagnola ex Grande Fratello che parte subito in quarta cercando di attaccare Rocco. “” , chiede...“”.

Ma subito il discorso si sposta sul fatto che Aida non crede che i rapporti che Rocco ha nei film siano veri ed è qui che lui si alza dicendo a tutti: “Posso farlo anche ora, se io avessi fatto finta per 35 anni io sarei al manicomio”. “Tu mi vuoi dire che ce lo hai sempre duro?”, gli risponde Aida e lui la invita a rendersi conto di persona... Ma Barbara d'Urso interviene per evitare che il discorso degeneri. Alla fine la Nizar rimane colpita da Siffredi e cambia idea... difendendolo da diverse accuse lanciate all'attore.

