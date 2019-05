Torna l'incubo del morbo della: a Ravenna una donna di 59 anni è morta a causa di questa malattia, scambiata all'inizio per una semplice polmonite. 40 sono i medici che risultano indagati per omicidio colposo.

La 59enne era stata rimbalzata da un reparto all'altro per una sospetta polmonite, dopo che si sono manifestati i primi sintomi, fino a che le sue condizioni non sono peggiorate repentinamente, portando al decesso, verificatosi una decina di giorni fa. Ora si attende la conferma dell'esame autoptico per risolvere ogni dubbio. È stata la figlia della donna a far scattare gli accertamenti.

