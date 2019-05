Il patto di Eva Henger! Promisi alla moglie di Rocco Siffredi che non avrei lavorato con lui

Ospite di, Rocco Siffredi ha avuto modo di confrontarsi con alcuni ospiti tra i quali c'era anche, che ha confessato di non aver lavorato con lui per un patto stretto con la moglie dell'attore. La ex attrice a luci rosse ha speso commenti positivi nei confronti di Siffredi e si è lasciata andare ad una confessione riguardante i suoi rapporti con, anche lei ex protagonista del mondo porno.

Le due donne si conobbero proprio sul set di Budapest nel 1993 e, come raccontato dalla ospite di Barbara d’Urso, tra loro nacque una profonda amicizia che dura ancora negli anni. Proprio per il legame che unisce le due, Eva Henger ha rivelato di aver fatto una sorta di patto con Rosza: non avrebbe mai lavorato con Rocco Siffredi.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...