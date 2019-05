Archie dovrà cercarsi un lavoro! Il figlio di Harry e Meghan non sarà mai principe

Già si parla del futuro del, nonostante siano solo pochi giorni che è venuto al mondo. A quanto pare, però, il figlio dia causa di problemi di successione, non potrà godere degli stessi privilegi di cui godono i suoi cugini, i figli di. Il piccolo Archie Harrison, essendo il settimo in linea di successione, vedrà il trono da molto molto lontano, ma non solo quello.

Mentre i figli di William e Kate potranno, qualora volessero, gestire e diventare testimonial delle associazioni benefiche fondate dai genitori, ovvero le Heads Together e Tusk Trust, che si occupano rispettivamente della salvaguardia dell'ambiente e del benessere mentale e della fauna in Africa, il primogenito di Harry e Meghan non potrà usufruire di questa opportunità.

Altra sostanziale differenza sarà il titolo a cui potrà ambire il Baby Sussex, che non avrà mai il titolo di principe e dovrà quindi scegliere un lavoro, una carriera autonoma che si discosti dalla sua appartenenza alla famiglia reale; come d'altra parte è accaduto alle cugine di William e Harry, Eugenia e Beatrice di York, che sono impegnate in attività che nulla hanno a che fare con il loro titolo nobiliare.