Le scivola il vestito! L' incidente sexy di Francesca Cipriani a Pomeriggio 5

Un incidente davvero sexy per la maggioratache, ospite di Barbara D’Urso a, si è esibita in un balletto, fasciata in un minuscolo abito leopardato che ad un certo punto l’ha tradita lasciandola con le grazie a favor di telecamera. Ilè stato mostrato da Striscia la notizia nella rubricaaggiudicandosi una meritata prima posizione.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...