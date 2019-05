Il Centro ictus di Pistoia all’avanguardia: risultati record sopra la media nazionale

All’avanguardia l’attività del Centro Ictus dell’ospedale di Pistoiaretto dal dr Gino Volpi direttore della Struttura complessaorganizzata degli ospedali di Pistoia e Pescia. Infatti dopo diecianni di trombolisi venosa un centro ictus dovrebbe trattare almenoil 15% di pazienti sul totale degli ictus ischemici che giungono allasua osservazione e un 5% dovrebbero poter accedere altrattamento endovascolare locoregionale. Pistoia e gli altri ospedalidell’azienda: Pistoia e Pescia, invece, nel 2018 si attestano esuperano queste percentuali con un trend in aumento del 100% dal2015 ad oggi a conferma di uno Stroke System dell’Ospedale diPistoia e dell’Azienda USL Centro ormai rodati.

I dati sono stati illustrati nel corso del convegno di valenzaregionale molto partecipato che si è svolto a Villa Cappugi (Pistoia)dal tema: “Malattie cerebrovascolari” appuntamento abituale neglianni sulle malattie vascolari cerebrali. “ L’evento – dice il dottiorGino Volpi – presidente A.L.I.Ce. (Assiociazione Lotta IctusCerebrale) di Pistoia e Direttore Soc Neurologia - rappresenta unmomento di confronto annuale consolidato tra neurologi, medici etutti gli operatori sanitari di Pistoia e della nostra azienda ed oltresullo stato dell'arte di questa patologia e della rete ictus della USLcentro Toscana e “focus” sulle conoscenze emergenti nel campodelle malattie cerebrovascolari. E' per questo che oltre ai colleghidella Rete Ictus aziendale ogni anno partecipano a questi incontriesperti di questa patologia di livello nazionale ed internazionale .

“Questa consuetudine – prosegue il dr Volpi - viene da lontanoperché Pistoia ha una tradizione consolidata sulla gestione dell'ictusin tutte le sue fasi ( prevenzione, trattamento, riabilitazione) e unforte collegamento con il territorio anche per la particolarecollaborazione con le associazione di volontariato ALICe Pistoia inprimis.“Grazie alla collaborazione con ALICe Pistoia e con la ex AziendaUSL 3 per la prima volta nel 2010 invitammo la allora presidentenazionale di ALICe Maria Luisa Sacchetti della Università LaSapienza di Roma per la presentazione dei nostri primi dati sullatrombolisi venosa e poi abbiamo proseguito ogni anno fino al 2017con qualificati esperti tra cui il Prof Domenico Inzitari della Clinicaneurologica di Careggi , Giuseppe Micieli dell?istituto Mondino diPavia ,Stefano Ricci Della Stroke Unit di Città di Castello . L'hannopassato poi oltre al tradizionale incontro abbiamo messo inevidenza le conessioni tra patologia vascolare e demenze con ilProf Sandro Sorbi della clinica Neurologica di Careggi, il ProfLeonardo Pantoni Dell'ospedale Sacco di Milano, il Prof GiulioMasotti Della Clinica geriatrica di Careggi .

“Quest'anno - prosegue e termina il presidente di A.L.I.Ce. -abbiamo avuto la presenza del Prof Danilo Toni ProfessoreAssociato presso il Dipartimento di Neuroscienze dell’Università LaSapienza di Roma e Direttore del Dipartimento di Emergenza,Stroke Unit del Policlinico Umberto I, che ha focalizzato la suaricerca nel campo della fase acuta dell'ictus e del trattamentotrombolitico, Responsabile principale del registro SITS-MOST chedal 2002 registra i casi di trombolisi venosa in Italia verificandonel'efficacia e sicurezza quindi uno dei massimi esperti nella terapiatrombolitica e della fase acuta dell'ictus. “Durante il convegno come dicevamo è stato fatto un bilancio delnostro Centro Ictus dopo dieci anni di trombolisi venosa , bilanciocome abbiamo visto più che positivo.