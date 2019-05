E' arrivata Jedy Vales! La prima vera pornostar virtuale di YouPorn

Si chiama Jedy Vales e sarà una sorta di ragazza immagine del sito. In attesa del suo primo video hot. Il celebre sito vietato ai minori ha annunciato la nascita della sua nuova ambasciatrice virtuale che sarà parte integrante della comunità per offrire agli utenti notizie sempre aggiornate e nuovi contenuti. YouPorn è uno dei siti web più visitati del mondo e per incrementare ulteriormente il numero di visualizzazioni ha lanciato la prima pornostar e brand ambassador virtuale. Si chiama Jedy Vales ed è stata creata dal portale di video sharing a luci rosse con tanto di account Instagram ufficiale.

L’ologramma è stato costruito dall’azienda Camasutra VR, specializzata in CGI e Intelligenza Artificiale, e ha postato una delle sue prime foto in compagnia di Mia Malkova, una delle star più amate dai fan del genere. Oltre a questo, per lei è già in programma un video esplicito di cui sarà protagonista una volta raggiunto il milione di follower in totale. Il video sarà pubblicato sulla sua pagina di Modelhub.

