Il dettaglio sexy del selfie di Caterina Balivo

La bellissima conduttrice di difa parlare di sé per un dettaglio sexy del tutto involontario. Dopo la fine delle riprese la 39enne napoletana ha condiviso suuno scatto con la didascalia: “”. Nello scatto Caterina indossa un maglioncino nero ed una camicetta che all’apparenza non avrebbero niente di provocante se non fosse per il fatto della mancanza del... da sotto il maglioncino, ecco che si intravede un

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...